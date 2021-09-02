شاهد.. صور الرئيس السيسي تزين معرض العاصمة الإدارية الجديدة في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، افتتاح معرض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، المقام على هامش المؤتمر الاقتصادي الأول لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والذي أفتتح بالأمس في أحد المشروعات السياحية في غرب بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.



وزينت صور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، أقسام معرض العاصمة الإدارية الجديدة المختلفة، الذي سيستمر لمدة 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر، لعرض ملفات استثمارية قوية بمشروعات العاصمة على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى عرض تلك الدراسات والمشروعات على رؤساء مجالس إدارات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض.





وتطرق المؤتمر الاقتصادي الذي أنعقد بالأمس إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وإلقاء الضوء عليه للمساعدة على جذب مزيد من الاستثمارات إليه عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شرح الإنجازات المحققة فعليًا خلال الثلاث سنوات الماضية.



شارك بالمؤتمر كل من: دكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والعميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، والمهندس سامح حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقار فيجن، والدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتدريب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصري ورجال الأعمال من محافظات القناة والدلتا.