Advertisements

عاجل - تأكيدًا لـ"الفجر الرياضي": الأهلي ينفي رحيل نجمي الفريق

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو


نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، تمامًا ما تردد عن إمكانية إعارة طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لأي نادٍ آخر، وأضاف أن هذا الكلام كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة.

وأكد أمير توفيق أن طاهر محمد طاهر من العناصر المتميزة في فريق الأهلي، ويعوّل عليه الجهاز الفني مع زملائه الكثير في المرحلة المقبلة.
 
وأشار مدير التعاقدات إلى أن الشائعات التي تتردد حول «إعارة طاهر محمد طاهر» هدفها زعزعة استقرار الفريق على غرار الشائعة التي ترددت من قبل عن وجود اتجاه لإعارة مدافع الفريق بدر بانون، وهو أيضًا كلام كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة. 

وأوضح أمير توفيق أن الثنائي طاهر محمد طاهر، وبدر بانون، من العناصر الأساسية في الفريق الأول لكرة القدم، ولم يتردد لا من قريب ولا من بعيد أي حديث عن إمكانية رحيلهما.

وكان الفجر الرياضي انفرد منذ أيام برفض النادي الأهلي رحيل بانون أو تلقيه عروض وطلب المدير الفني السماح له بالخروج في الانتقالات الصيفية الجارية.

الكلمات المفتاحية

طاهر محمد بانون الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الزمالك يعلن عن صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ ساعة و 27 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي عقب خضوعه لعملية جراحية

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يختار وجهته القادمة

منذ أقل من ساعة

بعد تألقه.. موسيماني يفاجئ نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. تفاصيل عرض جالاطا سراي الأخير لخطف دبابة الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

خاص.. مهاجم الرجاء قد يجبر الأهلي على إعارة صفقته الجديدة في يناير

خاص- الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو

أخبار الأهلي اليوم السبت 28 مارس: طرد نجم جديد خارج القلعة الحمراء.. نجم بيراميدز يختار الانتقال لصفوف الأحمر بدلًا من الزمالك.. الأهلي يصدم رمضان صبحي ويقرر ضم خليفة صلاح

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 21 - 4 - 2020

آخر تطورات صفقة طاهر محمد طاهر

مهاجم الزمالك يهنئ طاهر محمد بالانضمام للأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:59 م

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

محمد صلاح يختار وجهته القادمة

04:29 م

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

01:01 ص

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements