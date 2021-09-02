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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثالثة
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:32 م
علاء خليف
يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الايطالي الممتاز للموسم الحالي 2021/2022 قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة من البطولة.
ويعتلي فريق لاتسيو صدارة ترتيب الدوري الايطالي برصيد، 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن أندية انتر ميلان وروما وميلان ونابولي.
نستعرض هنا جدول ترتيب الدوري الإيطالي:
لاتسيو 6 نقاط.
إنتر ميلان 6 نقاط.
روما 6 نقاط.
ميلان 6 نقاط.
نابولي 6 نقاط.
أودينيزي 4 نقاط.
بولونيا 4 نقاط.
ساسولو 4 نقاط.
أتلانتا 4 نقاط.
فيورنتينا 3 نقاط.
إمبولي 3 نقاط.
يوفنتوس 1 نقطة.
سامبدوريا 1 نقطة.
كالياري 1 نقطة.
سبيزيا 1 نقطة.
تورينو 0 نقطة.
هيلاس فيرونا 0 نقطة.
ساليرنيتانا 0 نقطة.
جنوى 0 نقطة.
فينيسيا 0 نقطة.