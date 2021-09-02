وفاة نجم هندي شهير إثر تعرضه لأزمة قلبية

رحل عن عالمنا اليوم النجم الهندي، سيدرات شوكلا، وذلك عن عمر ناهز الـ40، حيث تعرض لأزمة قلبية.





ولم يتم إسعاف النجم سيدرات شوكلا، حيث جاءت الوفاة قبل وصوله إلى إحدى مستشفيات مومباي.





ونعى وفاة النجم الهندي سيدرات شوكلا، عدد من الجمهور ونجوم الفن من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.





كان سيدارت شوكلا يستضيف برنامج India’s Got Talent في موسمه السادس، كما استضاف أيضا سلسلة برنامج الواقع Bigg Boss 13 التي ساهمت في شهرة كبيرة له في الهند.



