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حسن شاكوش يتصدى لـ قرار النقابة ووفد منهم في الساحل لمراقبته

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يستعد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي، وذلك على الرغم من قرار النقابة بوقف تصاريح الغناء لمدة شهر.


وبالتزامن مع ذلك يتواجد في الساحل الشمال يوفد من نقابة المهن الموسيقية، ومنهم المايسترو أحمد رمضان سكرتير النقابة، والمايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، والمستشار سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، وذلك لمتابعتهم تنفيذ قرارات النقابة في الساحل الشمالي.


وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت قرار بوقف حسن شاكوش ورضا البحراوي لمدة شهر.

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