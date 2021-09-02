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تعرف على غيابات منتخب مصر ضد الجابون بالجولة الثانية من تصفيات مونديال 2022

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش

يواجه منتخب مصر نظيره الجابوني يوم 5 سبتمبر المقبل بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، ويغيب عن المنتخب بعض اللاعبين بسبب الإصابة.

غياب أكرم توفيق:
غاب أكرم توفيق عن مباراة مصر وأنجولا أمس وسوف يغيب أيضًا عن مباراة الجابون بسبب إصابته بشرخ في عظمة الوجه أسفل عينه حيث أصُيب أثناء التمرين ومن المقرر أن يغيب لمدة 3 أسابيع، ولذلك قام الجهاز الفني للمنتخب باستدعاء اللاعب أحمد توفيق لتعويض غياب أكرم.

غياب رمضان صبحي :
ويغيب رمضان صبحي أيضًا عن مباراة الجابون بسبب تعرضه للإصابة بمباراة أمس، حيث تعرض لكسر في أحد أصابع يده اليمنى.

بالإضاقة إلى غياب عمر جابر المدافع الأيمن لنادي بيراميدز الذي مازال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ولا يشارك في التدريبات، وبالتالي لن يغادر مع بعثة المنتخب للجابون.

,تلقى منتخب مصر موافقة رسمية من ليفربول وآرسنال الإنجليزيين على مشاركة محمد صلاح ومحمد النني مع الفراعنة أمام الجابون مساء الأحد المقبل على ملعب فرانسفيل بالجولة الثانية لتصفيات كأس العالم.

والجدير بالذكر أن فاز المنتخب المصري أمس على منتخب أنجولا بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمد مجدي أفشة عن طريق ركلة جزاء لتحصد مصر أول ثلاث نقاط لها بالجولة الأولى من تصفيات المونديال.


الكلمات المفتاحية

مصر وأنجولا مصر بيراميدز الجابون

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