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تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بمدينة العبور لمجابهة الأمطار والسيول

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجار تنفيذ عددٍ من المشروعات ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى وتدعيمها بمدينة العبور، وذلك في إطار الاستعداد لمجابهة الأمطار والسيول والحفاظ على الثروة العقارية والمنشآت العامة والخاصة، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتنفيذ المشروعات الخدمية اللازمة وتدعيمها بخطوط الصرف، والحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق وأحياء المدينة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي جهاز المدينة لرفع كفاءة منظومة مجابهة مياه الأمطار والصرف بالمدينة، مشدداً على الالتزام بأعلى جودة والاهتمام بمستوى الأعمال من أجل تنفيذ المشروعات بالمواصفات المطلوبة والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، أنه تم الانتهاء من مشروع تدعيم خط الصرف الصحي بمنطقة  إسكان الشباب ١٠٠م٢، وجارٍ الانتهاء من أعمال تدعيم خط الصرف بشارع متولي الشعراوي بالحي الثاني بنسبة إنجاز نحو 95٪.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع خط الانحدار قطر (٦٠٠مم) لربط صرف المنطقة الصناعية (ب&ج) برافع منطقة دار مصر المرحلة الثانية بنسبة إنجاز  ٩٠٪، بجانب تنفيذ مشروع تدعيم خط الصرف قطر( ١٨٠٠مم) بخط صرف إضافي قطر( ١٠٠٠مم)  بالحي السادس والمؤدي إلى رافع الصرف رقم ٦.

وقال إنه جارٍ تنفيذ رافع صرف صحي بجوار مشروع دار مصر، المرحلة الثانية بطاقة ٢٥ ألف م٣/يوم، وجارٍ  تنفيذ رافع عمارات السلام بطاقة ١٠آلاف م٣/يوم، لافتاً إلى أنه جارٍ تركيب 3 مولدات طوارئ لتشغيل طلمبات الأنفاق الثلاثة الموجودة بالمدينة أثناء هطول الأمطار (النفق الرئيسي - نفق الحي السادس - نفق الحي السابع).
وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ ١٥٠٠ بلاعة مطر لحماية كافة الطرق والمحاور بالمدينة، بجانب التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف، مؤكداً توافر كافة المعدات اللازمة لمجابهة هطول الأمطار،  ويتم صيانتها بشكل  دوري واصطفافها  للتأكد من كفاءتها.

ونوه الغيطى عن أنه تم صيانة ورفع كفاءة ١٢ طلبمة بروافع الصرف الصحي بالمدينة، وإصلاح الونش الخاص برافع ٦، مضيفاً أنه يتم صيانة جميع طلمبات الروافع بصفة دورية، وسيتم استكمال رفع كفاءة محطات الصرف القائمة بزيادة عدد الطلمبات بعدد (٤)طلمبات جديدة.

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