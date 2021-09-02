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موعد مباراة إسبانيا ضد السويد اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:59 م
اسبانيا والسويد
اسبانيا والسويد
محمد نادر
يستعد المنتخب السويدي لاستضافة منتخب اسبانيا في قمة المجموعة الثانية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا والمؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة 8:45 مساء اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر سبتمبر الجاري على ملعب “فريندز آرينا”.
ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو.

يدخل المنتخب الإسباني مواجهة السويد من أجل حسم الثلاث نقاط لصالحه، حيث يحتل المنتخب الإسباني صدراة المجموعة ب7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب السويد صاحب المركز الثاني ب6 نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ لوبس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: أزبيليكويتا، جارسيا، لابورت، ألبا
خط الوسط: بوسكيتس، كوكي، رودري
خط الهجوم: تراوري، مورينو، موراتا

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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