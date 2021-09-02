موعد مباراة إنجلترا ضد المجر اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم 2022

ينزل منتخب إنجلترا ضيفاً على منتخب المجر مساء اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر سبتمبر الجاري، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "بوكشاش آرينا المجري".





ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة التاسعة رفقة منتخبات المجر - ألبانيا - بولندا - أندورا - سان مارينو.

ويحتل الانجليز صدارة المجموعة ب9 نقاط حيث حققوا العلامة الكاملة في الثلاث جولات السابقة.





على الجانب الآخر يتواجد منتخب المجر في وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط حيث حقق الإنتصار في مباراتين وتعادل في واحده أمام منتخب بولندا بثلاثة أهداف لمثلهما.





ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإنجليزي اللقاء بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير

خط الوسط: فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو، تريبير

خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ساكا





جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



