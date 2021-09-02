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ياسمين صبري تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "صبري"، بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان صيفي به عدد من الألوان، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، مما آثار إعجاب جمهورها وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر.

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