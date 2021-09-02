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"جامع" تبحث مع وزيري التجارة والاقتصاد الاردني والفلسطينى سبل تعزيز التعاون المشترك

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
عقدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين في فعاليات الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي انطلقت فعالياتها صباح اليوم - الخميس – على المستوى الوزاري.

وقد شملت اللقاءات التي عقدتها الوزيرة كل من وزيرة الصناعة والتجارة الاردنية ووزير الاقتصاد الفلسطيني، حيث أوضحت جامع ان هذه اللقاءات تأتي فى اطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع البلدين الشقيقين وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي وبما يخدم مصالح الدول الثلاث، وقد شارك في اللقاءات السيد/ ابراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

وقد شملت لقاءات الوزيرة لقاءاً مع المهندسة  مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية حيث تناولت المباحثات اهمية تعزيز اطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين بهدف تحقيق طفرة في معدلات التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.

واوضحت جامع ان اللقاء استعرض ايضاً اهم محاور تنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية خاصة في ظل توافر كافة المقومات والامكانيات لدى مصر والاردن لاقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكدةً في هذا الاطار على اهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين القيادة السياسية في البلدين وحرصهم على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة.

ولفتت الوزيرة الى ان المباحثات تناولت ايضاً ملف التعاون الثلاثي بين كل من مصر والاردن والعراق، حيث أكد الجانبان اهمية الاستفادة من المباحثات والمفاوضات التي جرت خلال الشهور الماضية والوصول الى اطار عام لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي المشترك بما في ذلك تذليل كافة العقبات التي تقف عائق أمام انسياب حركة التجارة وكذا تعزيز التعاون الصناعي بين شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث.

ومن جانبها أكدت المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الاردنية ان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر يمثل اهمية كبيرة للمملكة الاردنية خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين حكومتي وشعبا البلدين وهو الامر الذي يجب ان ينعكس على معدلات التبادل التجاري والاستثماري، مشيرةً الى اهمية تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين باعتباره شريك اساسي لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وبصفة خاصة في مجالي الصناعة والتجارة.

واشارت وزيرة الصناعة والتجارة الاردنية الى حرص الشركات الاردنية على المشاركة في فعاليات الدورة المقبلة لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية خاصة وان هذا المعرض اصبح أحد المعارض المتميزة لهذه النوعية من المنتجات.

هذا وقد شملت اللقاءات التي عقدتها   نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاء مع  خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني حيث تناولت المباحثات التأكيد على رغبة البلدين الشقيقين في تعظيم الاستفادة من العلاقات التاريخية المشتركة ووحدة المصير التي تجمع شعبا مصر وفلسطين في تنمية العلاقات الاقتصادية الحالية والوصول بها الى معدلات تلبي طموحات القيادة السياسية في البلدين.

واوضحت جامع أن المباحثات قد تناولت أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتنمية أواصر التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تحد من حركة التجارة والإستثمار بين البلدين ،مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على اهمية وضع تصور شامل لتعزيز حركة التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة وحل أي مشكلات قد تواجه إنسياب حركة التجارة .

ولفتت الوزيرة الى انه تم استعراض اهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال المواصفات والجودة ودراسة الاعتراف المتبادل بمنظومة المواصفات والمقاييس بين البلدين وكذا الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التصدير خاصة وان الجانب الفلسطيني اصبح لديه العديد من المنتجات التي يسعى لتصديرها الى عدد كبير من الاسواق الخارجية.

ومن جانبه أكد  خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني ان هذا اللقاء  يعكس عمق العلاقات والراوبط التي تربط الشعبين الشقيقين ويؤكد مكانة مصر المتميزة لدى الشعب الفلسطيني.

واشار الى حرص وزارة الاقتصاد الفلسطينية على احداث شراكة حقيقية بين مجتمع الاعمال في البلدين بما ينعكس ايجاباً على حجم التبادل التجاري خاصة وان الارقام الحالية لا تعكس عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، لافتاً في هذا الاطار الى اهمية تيسير حركة السفر بين رجال الاعمال في البلدين لبدء شراكات صناعية وتجارية تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة.

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