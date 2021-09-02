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تجمع مكة المُكرمة الصحي يدشن عيادات العلاج الطبيعي في ٣ مراكز للرعاية الصحية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

دشن الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس اليوم مشروع عيادات العلاج الطبيعي في المراكز الصحية (الجموم , والهنداوية , والمعابدة ), بحضور الرئيس التنفيذي الطبي الدكتورة بسمة رفيع والمديرين التنفيذيين وفريق العمل بإدارة التأهيل الطبي بالتجمع، وذلك ضمن جهود التجمع لتعزيز الصحة العامة وتمكين المراكز الصحية من تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يحقق تطلعات المستفيدين.

ويحتوي المشروع على عدة مراحل تبدأ بالمرحلة الأولى بافتتاح عيادة علاج طبيعي عامة بتجهيزات معدة بشكل خاص لاستقبال المرضى المحولين للعيادة من بعد الكشف في عيادة الصحة العامة في المركز الصحي، وتشمل الحالات التالية في المرحلة الأولية: حالات التهاب المفاصل، وحالات آلام الظهر، وحالات آلام الكتف والرقبة، وحالات التواء الكاحل، وحالات شلل الوجه النصفي (التهاب العصب السابع)، والبرنامج التأهيلي لصحة المرأة.

يذكر أن كل قسم علاج طبيعي في المراكز الثلاثة يدار بإشراف قسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات المرجعية، لتغطية خدمات التأهيل من شمال مكة مكة المكرمة لجنوبها، وهي مستشفيات (حراء، والملك فيصل ، والنور)، حيث تم اختيار وتخصيص المراكز بناء على التوزيع الجغرافي ليغطي كامل المناطق.

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مراكز طبية السعودية

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