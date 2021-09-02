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بتوب أبيض.. عبير صبري تستمتع بالإجازة الصيفية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أبهرت الفنانة عبير صبري،جمهورها في أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".




وظهرت "صبري" بإطلالة صيفية أنيقة على شاطئ البحر، حيث ارتدت توب أبيض، واعتمدت على إطلالة طبيعية بدون ميك أب.




يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وأمير صلاح الدين".. من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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