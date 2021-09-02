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في ذكرى وفاتها.. تعرف على بدايات رجاء بلمليح.. وأشهر أغنياتها

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة المغربية رجاء بلمليح، التي رحلت عن الحياة وهي في ريعان الشباب، وتركت وفاتها مرارة في قلوب محبيها.


ولدت رجاء بلمليح، بمدينة الرباط المغربية، في 22 إبريل 1962، وفي مطلع الثمانينات شاركت في برنامج مغربي شهير للمسابقات الغنائية يدعى "مواهب"، وحصلت فيه على المركز الأول، وانطلقت بعدها في رحلتها الفنية التي امتدت لما يقرب 20 عاما، تعاونت من خلالها مع عدد كبار الملحنين والشعراء، وفي عام 1987 أصدرت أول ألبوم غنائي لها بعنوان " يا جار وادينا".


أشهر أغنية في مشوارها الفني، وهي "صبري عليك طال" فقد حققت الأغنية التي غنتها "بلمليح" باللهجة المغربية نجاحا كاسحا، وبعدها تعاونت المطربة المغربية مع عدد من كبار الشعراء والملحنين أبرزهم حميد الشاعري، حلمي بكر، صلاح الشرنوبي، محمد ضياء، جمال سلامة، وبعدها استقر بها الحال في مصر.

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