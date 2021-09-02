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رانيا منصور تبهر الجمهور بإطلالة سوداء

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أبهرت الفنانة رانيا منصور جمهورها، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "منصور" بإطلالة سوداء حيث ارتدت توب باللون الأسود، واعتمدت على وضع الميك أب الهادئ، الذي أبرز ملامح جمالها، وتركت شعرها منسدل على كتفها مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله.


يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، كانت مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخرًا عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية.

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