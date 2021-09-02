عاجل.. 48 ساعة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

كشف خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، ومقدم البرامج في قناة نادي الزمالطك عن موعد الإعلان عن أهم صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" ٤٨ ساعة على إعلان أهم صفقات نادي الزمالك.. مبروك يازملكاوية".





وكان الزمالك قد أعلن من قبل عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان.





يذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد تفوقه على غريمه التقليدي النادي الأهلي.



