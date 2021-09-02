ماجد المصري يكشف حقيقة إهدائه لزوجته يخت في عيد ميلادها





واحتفل الفنان ماجد المصري، بعيد ميلاد زوجته، في يخت بمدينة العلمين، حيث فاجأها باصطحابه لافتة مكتوب عليها "ميجو ورانا.. حب للأبد" وذلك بحضور عدد من الأصدقاء.

انتشرت أخبار في الساعات القليلة الماضية، حول إهداء ماجد المصري يخت لزوجته بمناسبة عيد ميلادها.ونفى "المصري" ذلك من خلال تصريحات صحفية، حيث كان يحتفل بعيد ميلادها فقط داخل اليخت، ومن أجل الوصول إليها اضطر إلى اصطحاب مركب حيث كانت تتواجد زوجته باليخت.