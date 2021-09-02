محمد عساف يهنئ نادر حمودة بكليب "جمالك قلق"





وكتب محمد عساف، تعليقا على فيديو أغنية "جمالك قلق" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقال:" مبارك يا حلو".





ورد نادر حمودة على تهنئة "عساف" قائلا:" الله يبارك فيك حبيب قلبي أحلى فنان".





أغنية "جمالك قلق" طرحها نادر حمودة أمس الأربعاء عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات محمد حرب، لحنها سعيد جاد، وتوزيع حمادة شبارة، مكس وماستر استوديو مودي وسعيد، إخراج وإنتاج محمود الكردي.





وتعاون نادر حمودة في أغنية "جمالك قلق" أولى الأغاني التي يصورها على طريقة الفيديو كليب بعد مشاركته في برنامج "آراب أيدول" مع المخرج والمنتج محمود الكردي، حيث تم تصوير الكليب على مدار يومين في فلسطين.





يذكر أن نادر حمودة وصل لمرحلة العروض المباشرة في برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول" بموسمه الرابع، وطرح مؤخرا أغنية "أنتي حرة" بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.



حرص الفنان الفلسطيني محمد عساف على تهنئة ابن بلده الفنان نادر حمودة، نجم برنامج المواهب "آراب أيدول" بمناسبة طرح أحدث أغانيه "جمالك قلق" على طريقة الفيديو كليب.