خطوة مفاجئة من برشلونة للحفاظ على نجميه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أجرى اتصالات مع نجمي الفريق الإسبانيين أنسو فاتي وبيدري جونزاليس من أجل إعلامهما بالرغبة في تجديد عقودهما.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن بيدري يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2022 مع إمكانية التجديد لموسمين آخرين لكن النادي الكتالوني يرغب في رفع راتبه لأنه أصبح لاعبًا أساسيًا سواء في الفريق أو المنتخب الإسباني الأول.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فاتي يمتلك عقد مع برشلونة حتى 2022 مع موسمين إضافيين لكن هناك خلاف مع خورخي مينديز وكيل أعماله الذي يرى أن فاتي جدد عقده وهو قاصر لذلك بند الموسمين الإضافيين غير صالح.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيسرع من إنجازه هذه الملفات كما تخطط الإدارة الكتالونية لعقد اجتماعات نصف شهرية مع المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان من أجل تحليل وضع الفريق بالتفصيل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيدري وفاتي يمثلا مستقبل البرسا في السنوات المقبلة، حيث منح البلوجرانا فاتي القميص رقم 10 ليكون خليفة قائد الفريق السابق ليونيل ميسي كما تعتبر جماهير برشلونة بيدري خليفة إنييستا في خط الوسط.



