الاستعداد لتشغيل جامعة المنصورة الجديدة العام الدراسي المقبل

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة بزيارة تفقدية بمشروعات مدينة المنصورة الجديدة، يرافقهم المهندس محمد رجب، رئيس جهاز دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، والمشروعات والشركات المنفذة.





واستهل المهندس خالد عباس، الزيارة بعقد اجتماع مع مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للوقوف على نسب الإنجاز، وتسهيل وإزالة أي عقبات أو صعوبات تواجه الشركات في سرعة عملية التنفيذ، مؤكداً على جميع الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للانتهاء من المشروعات، طبقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





عقب ذلك، قام مسئولو الإسكان، بتفقد كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة، برفقة الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حيث تابعوا آخر المستجدات والاستعدادات لإستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، ثم تفقدوا المنطقة الفاصلة بين المدينة والطريق الدولى الساحلى والتى تشمل مناطق زراعات ومسارات مشاة و دراجات وركض وبرجولات، ومنطقة الكورنيش.





وخلال جولتهم، تفقد مسئولو الوزارة أعمال المشروعات السكنية المختلفة ومنها ( سكن لكل المصريين – سكن مصر – JANNA – الفيلات).





كما تفقد مسئولو الوزارة أيضا مشروع تنفيذ محطة تحلية مياه البحر الجارى تنفيذها على مساحة 24 فدانا بطاقة إنتاجية 160 ألف م3/يوم، المرحلة الأولى منها بطاقة 40 ألف م3/يوم، بجانب تفقد مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة.





من جانبه، أوضح المهندس محمد رجب، أنه بالنسبة للمشروعات السكنية بالمدينة، تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 11,232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA"، وتم وجارٍ بمنطقة الفيلات تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة)، مضيفا أنه جار الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع "سكن مصر"، و(58عمارة ) بمشروع سكن لكل المصريين بإجمالى 1392 وحدة سكنية.





ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه جار الانتهاء من اللمسات الأخيرة بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - مسار دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).