في ذكرى وفاتها.. رجاء بلمليح وشهرتها الحقيقية في بداية التسعينات





"ياجار وادينا" اسم أول ألبوم غنائي طرحته رجاء بلمليح، وتبعته بألبوم "هكذا الدنيا تسامح"، ولكن شهرتها الحقيقية كانت في بداية التسعينيات من القرن الماضي، عندما قررت المجئ إلى مصر، والتعامل مع عدد من الملحنين، منهم حلمي بكر، جمال سلامة، صلاح الشرنوبي، حميد الشاعري، محمد ضياء الدين.







"صبري عليك طال.. واحتار فيك أمري، جفى ولا دلال، خليت دمعي سال، ع الخد صار يجري"، عدد من الألبومات الغنائية قدمتها رجاء بلمليح، منها "صبري عليك طال"، وألبوم "ياغايب"، وألبوم "اعتراف"، و"شوق العيون".





في منتصف التسعينات، تزوجت الفنانة الراحلة من المنتج المصري محمد شرف الدين، وأنجبت منه ابنها "عمر"، وبحكم عمله في الإمارات، فقد استقرت بعدها هناك، وتم منحها الجنسية الإماراتية، وبعدها أنتج لها زوجها ألبوم غنائي بعنوان "حاسب"، ويعتبر هذا الألبوم هو الأخير في مسيرتها الفنية.





تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة المغربية رجاء بلمليح، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2007، عن عمر يناهز 45 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي.