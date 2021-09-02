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6 اختصاصات للجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. تعرف عليها

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيسي للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.


وتستعرض "الفجر" اختصاصات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:


1- العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

2- التشريعات العمالية.

3-‏ التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الادارية.

4- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

5- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.

6- الجمعيات التعاونية الحرفية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية.

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