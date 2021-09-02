الإسكندرية تفوز ببطولة كرة القدم للصم والبكم لدوري مراكز الشباب بالجمهورية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة "صفاء الشريف" وكيل الوزارة مدير المديرية بفريق الصم لكره القدم، حيث تغلب منتخب الإسكندرية للصم علي منتخب أسيوط بهدفين مقابل هدف، في نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة المنفذ بالمركز الأوليمبي بالمعادي.



حصل منتخب الإسكندرية للصم والبكم على المركز الأول والميدالية الذهبية، في النسخة الرابعة، من دوري مراكز الشباب للصم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لمراكز الشباب، و"مكتب ذوي القدرات والهمم".



وقد التقت الدكتوره صفاء الشريف باللاعبين وأثنت على الجهد المبذول خلال البطولة كما قامت سيادتها بمشاركتهم فرحه الفوز والتقطت معهم الصور التذكارية وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.



وتغلب منتخب الإسكندرية للصم على منتخب أسيوط بهدفين مقابل هدف، في نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة المنفذ بالمركز الأوليمبي بالمعادي.



وحصل منتخب الإسكندرية على المركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة مالية قدرها ٨٠ الف جنيهًا، وحصل منتخب أسيوط على المركز الثاني والميدالية الفضية وجائزة مالية قدرها ٧٠ الف جنيهًا، فيما حصد منتخب الإسماعيلية صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية وجائزه مالية قدرها ٦٠ الف جنيهًا.



وكان منتخب الاسكندرية قد تأهل على حساب منتخب كفر الشيخ بعد أن تغلب عليه في مباراة نصف النهائي بضربات الترجيح، بينما تأهل منتخب أسيوط بعد تغلبه علي منتخب الإسماعيلية في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف.



وقد كرم اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة فريق "منتخب الإسكندرية للصم بطل النسخه الرابعة"، وكلا من محمود طه احسن مدير فني، عبد الواحد محمد اسماعيل هداف البطولة، اسماعيل محمد اسماعيل احسن لاعب في البطولة.



و في تصريح خاص اعربت "صفاء الشريف" عن سعادتها بهذا التكريم ذو الطابع الخاص لابناءها من ذوى الهمم.



وكان منتخب الإسكندرية قد لعب في دور الـ 16 ضمن المجموعة التي ضمت (المنيا، الغربية، مطروح) وأًقيمت مبارياتها بمحافظة المنيا، ثم لعب في دور الـ 8 ضمن المجموعة الأولى، والتي ضمت منتخبات (أسيوط، القاهرة، الدقهلية) وتأهل في المركز الأول.



فيما لعب منتخب كفر الشيخ ضمن المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات (أسيوط، اسوان، الجيزة) وأُقيمت مبارياتها بالبحر الأحمر، ثم لعب في دور الـ 8 ضمن المجموعة الثانية والتي ضمت منتخبات (الاسماعيلية، المنيا، الشرقية) وتأهل في المركز الثاني بالمجموعة.



جاء ذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثله في الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم" دورى مراكز الشباب لكره القدم للصم النسخه الرابعة.

