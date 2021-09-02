Advertisements

الإسكندرية تفوز ببطولة كرة القدم للصم والبكم لدوري مراكز الشباب بالجمهورية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة "صفاء الشريف" وكيل الوزارة مدير المديرية بفريق الصم لكره القدم، حيث تغلب منتخب الإسكندرية للصم علي منتخب أسيوط بهدفين مقابل هدف، في نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة المنفذ بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

حصل منتخب الإسكندرية للصم والبكم على المركز الأول والميدالية الذهبية، في النسخة الرابعة، من دوري مراكز الشباب للصم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لمراكز الشباب، و"مكتب ذوي القدرات والهمم".

وقد التقت الدكتوره صفاء الشريف باللاعبين وأثنت على الجهد المبذول خلال البطولة كما قامت سيادتها بمشاركتهم فرحه الفوز والتقطت معهم الصور التذكارية وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وتغلب منتخب الإسكندرية للصم على منتخب أسيوط بهدفين مقابل هدف، في نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة المنفذ بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وحصل منتخب الإسكندرية على المركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة مالية قدرها ٨٠ الف جنيهًا، وحصل منتخب أسيوط على المركز الثاني والميدالية الفضية وجائزة مالية قدرها ٧٠ الف جنيهًا، فيما حصد منتخب الإسماعيلية صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية وجائزه مالية قدرها ٦٠ الف جنيهًا.

وكان منتخب الاسكندرية قد تأهل على حساب منتخب كفر الشيخ بعد أن تغلب عليه في مباراة نصف النهائي بضربات الترجيح، بينما تأهل منتخب أسيوط بعد تغلبه علي منتخب الإسماعيلية في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف.

وقد كرم اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة فريق "منتخب الإسكندرية للصم بطل النسخه الرابعة"، وكلا من محمود طه احسن مدير فني، عبد الواحد محمد اسماعيل هداف البطولة، اسماعيل محمد اسماعيل احسن لاعب في البطولة.

و في تصريح خاص اعربت "صفاء الشريف" عن سعادتها بهذا التكريم ذو الطابع الخاص لابناءها من ذوى الهمم.

وكان منتخب الإسكندرية قد لعب في دور الـ 16 ضمن المجموعة التي ضمت (المنيا، الغربية، مطروح) وأًقيمت مبارياتها بمحافظة المنيا، ثم لعب في دور الـ 8 ضمن المجموعة الأولى، والتي ضمت منتخبات (أسيوط، القاهرة، الدقهلية) وتأهل في المركز الأول.

فيما لعب منتخب كفر الشيخ ضمن المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات (أسيوط، اسوان، الجيزة) وأُقيمت مبارياتها بالبحر الأحمر، ثم لعب في دور الـ 8 ضمن المجموعة الثانية والتي ضمت منتخبات (الاسماعيلية، المنيا، الشرقية) وتأهل في المركز الثاني بالمجموعة.

جاء ذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثله في الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم" دورى مراكز الشباب لكره القدم للصم النسخه الرابعة.

الكلمات المفتاحية

دوري مراكز الشباب الاسكندرية الإدارة المركزية اخبار مصر

أخبار تهمك

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خطوة مفاجئة من برشلونة للحفاظ على نجميه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 48 ساعة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. تفاصيل عرض جالاطا سراي الأخير لخطف دبابة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يختار وجهته القادمة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينهي ثاني صفقاته الصيفية مقابل 5 ملايين جنيه

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

كفرالشيخ تكتسح بورسعيد بسداسية نظيفة بدوري مراكز الشباب للصم

منتخب القاهرة للصم يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل خوض المنافسات بمطروح

منتخب القاهرة للصم يواصل إجراء المسحات للاعبين قبل خوض المنافسات بمطروح

البحيرة تصعد لنهائيات دوري مراكز الشباب للصم بعد التعادل مع الغربية

مكتبه مصر بمطروح تستضيف مراسم قرعة دور الثمانية لدوري الصم

انطلاق منافسات دور المجموعات لبطولة مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:59 م

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

05:31 م

عاجل.. 48 ساعة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

06:00 م

الزمالك ينهي ثاني صفقاته الصيفية مقابل 5 ملايين جنيه

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements