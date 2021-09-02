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ياسمين رئيس تكشف عن موعد عرض مسلسلها الجديد "60 دقيقة"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "60 دقيقة".


وعلقت قائلة: "البوستر الرسمي لمسلسل 60 دقيقة.. يعرض 16 سبتمبر على منصة شاهد".


يذكر أن انتهت النجمة ياسمين رئيس من تصوير مسلسل"60 دقيقة" أثناء تواجدها ببيروت، وتقوم ياسمين في المسلسل بشخصية فتاة تُدعى ياسمين ويدور المسلسل في إطار من التشويق والأثارة. وهو مكوّن من 9 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، المسلسل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

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