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سوق الأسهم يرتفع 1.72% خلال أسبوع

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


  أنهى سوق الأسهم السعودية، تعاملاته الأسبوعية، على إرتفاع بعد خسائر أسبوعية استمرت على مدار أسبوعين على التوالي، في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، وسط ارتفاع بمستويات السيولة مقارنة بالأسبوع السابق.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً نسبته 1.72%، خلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر/ أيلول 2021، بمكاسب بلغت نحو 191.28 نقطة، وصل بها إلى مستوى 11,319.87 نقطة، مقابل 11,128.59 بالأسبوع الماضي.

وربح رأس المال السوقي نحو 103.704 مليار ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.817تريليون ريال، مقابل 9.713 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة الإعلام الذي ارتفع بنسبة 6.36% ، وارتفع قطاع المواد الأساسية 2.32%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً نسبته 1.67%، وبلغت مكاسب قطاع البنوك 1.16%. وفي المقابل تراجع أداء قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.48%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر سهم "المتحدة للتأمين" الخسائر بتراجع نسبته 3.67%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "الغاز" الذي قفز 19.92%.

وتصدر "الراجحي" الأسهم الأعلى قيمة، بقيمة تداول بلغت 1.55 مليار ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "الإنماء" بنحو 38.44 مليون سهم.

وارتفعت قيم التداول خلال الأسبوع، إلى 32.167 مليار ريال، مقابل 25.2 مليار ريال، بنسبة إرتفاع بلغت 27.55%، وذلك بعد إرتفاع كميات التداول نحو 22% إلى858.909  مليون سهم، مقارنة بنحو 704.37 مليون سهم للأسبوع السابق.

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