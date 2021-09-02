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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثالثة
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:30 م
علاء خليف
يستعرض الفجر الرياضي قائمة هدافي الدوري الإيطالي بالموسم الحالى 2021/2022 قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة من البطولة.
ويعتلي تشيرو إيموبيلي صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 4 أهداف، يليه جوردان في تويتر لاعب روما وسجل 3 أهداف.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل الجولة الثالثة :
تشيرو ايموبيلي، لاتسيو، 4 أهداف.
جوردان فيرتو، روما، 3 أهداف.
خواكين كوريا، إنتر ميلان، 2.
ماتيا زاكايني، هيلاس فيرونا، 2.
جيرارد دولوفيو، أودينيزي، 2.
جواو بيديو جلفاو، كالياري، 2.
أوليفيه جيرو، ميلان، 2.
لورينزو بيليجريني، روما، 2.
لورينزو دي سيلفيستري، بولونيا، 2.