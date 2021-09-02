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بولندا تعلن حالة الطوارئ على حدودها مع بيلاروسيا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
أ ش أ
أصدر الرئيس البولندى، أندجى دودا، اليوم الخميس، قرارا بإعلان حالة الطوارئ على حدود بلاده مع بيلاروسيا على خلفية الهجرة غير الشرعية.

وتقدم مجلس الوزراء بطلب إلى الرئيس البولندى لفرض حالة الطوارئ، التى من المقرر أن تستمر لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.

وفقا لأحدث البيانات، فقد سجل حرس الحدود البولندى أكثر من ثلاثة آلاف محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانونى من بيلاروسيا منذ بداية شهر أغسطس.

وفى سعيها لمنع مرور المهاجرين إلى أراضيها، أعلنت بولندا مؤخرا نيتها بناء سياج على حدودها المتاخمة لبيلاروسيا. وتخشى بولندا وكذلك ليتوانيا من تدفق المهاجرين عبر دولة بيلاروسيا التى أعلنت أنها لن تمنع الراغبين من عبور حدودها.

وتبنى بولندا حاليا سياجا بارتفاع 2.5 متر، على حدودها مع جارتها الشرقية بيلاروسيا، بسبب العدد الكبير من المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصورة غير شرعية.

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