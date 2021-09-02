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موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:29 م
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي

تتجه الأنظار صوب العاصمة الجابونية حيث قمة مرتقبة تجمع المنتخب المصري بصاحب الأرض مساء يوم الأحد المقبل.

 

وكان منتخب مصر أنجز الخطوة الأولى بنجاح بعد الفوز على أنجولا بهدف دون رد سجله محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء.

 

موعد مباراة مصر والجابون

 

تبدأ مباراة الجابون ومصر يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

 

وكان منتخب الجابون تعرض لهزيمة أولى أمام نظيره الليبي وبات عليه أن يستفيق في مباراته الثانية.

 

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موعد مباراة مصر والجابون منتخب مصر مصر الجابون

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