بنى سويف يفتتح ودياته بالفوز على سمالوط برباعية

نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز برباعية نظيفة على ضيفه سمالوط احد فرق القسم الثالث وذلك فى المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف .





وجاءت أهداف بنى سويف عن طريق احمد عبد الباقى وحسام عيسي وجحا وأمين ميدو .



وخاض بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف المباراة فى أولى التجارب الودية استعدادا للموسم الكروى الجديد 2021/2022 .



بنى سويف قد أفتتح شريط بداية فترة الإعداد منذ اسبوعين تخلل تلك الفترة إقامة عدة تدريبات بدنية وفنية وتقسيمات لتجهيز اللاعبين .





ويسعى محمد يوسف وجهازه المعاون على الاستفادة من المباريات لتجهيز اللاعبين .





ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا و سيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر مديرا اداريا ومحمد صلاح إداريا ومحمد أبو السعود مدير شئون اللاعبين وعلى جاد مسؤل السيستم ومحمد الحسينى منسقا إعلاميا .