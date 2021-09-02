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وزير الزراعة يبحث تطورات مشروعات استصلاح الأراضي وتحصيل 500 مليون خلال شهرين

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضور د محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة والدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي
الاجتماع ناقش كل أعمال الهيئة ومتابعة جهودها خلال الفترة الماضية فى مجال استصلاح الأراضي والتوسع الافقى والإيرادات وتحصيل مستحقاتها لدى الغير وانهاء إجراءات التقنين والتشابكات مع الهيئات الأخرى كما استعرض الاجتماع الأراضي المقترح ضمها لولاية هيئة التعمير وإنجازاتها وموقف الشركات الاستثمارية المتعاملة مع الهيئة وكذلك إزالة التعديات على أملاكها.

 القصير أكد خلال الاجتماع على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإجراء الحصر التصنيفي ودراسات التربة بمنتهى الدقة للأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والوادي والتي يقوم بها فريق الخبراء والمتخصصين والباحثين من الوزارة والجامعات المصرية نظرا لأن الدولة سوف تنفق مئات المليارات من الجنيهات على هذه المشروعات والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة .

وزير الزراعة شدد أيضا على استخدام أساليب الري الحديثة في كل الأراضي ولاية الهيئة وأكد على الاهتمام برفع كفاءة الأصول التابعة لها وايضا تحصيل كافة مستحقاتها المالية لدى الغير  ووجه بسرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع هيئة التعمير .

وبتشكيل لجنة لحل التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى التابعة للوزارة كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وتحرير عقود المنتفعين الذين قاموا بسداد مستحقاتهم.

من ناحيته أكد د محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة قامت بتحصيل حوالي 500 مليون جنية خلال شهري يوليو واغسطس من مستحقاتها لدى الغير.

وقال أن وزير الزراعة طالب بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن انجازات ونشاط الهيئة كما وجه بإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وكذلك التعاون مع مركز الاوراق الثبوتية وإنشاء مركز للمعلومات ودعم اتخاذ القرار في الهيئة.

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