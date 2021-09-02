اختتام أعمال ورشة منظمة البحيرات العظمى بالخرطوم





اختتمت بالخرطوم اليوم ورشة العمل رفيعة المستوى حول الموارد الطبيعية بإقليم البحيرات العظمى، التي استضافها السودان خلال يومين بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى السفير هوانغ شيا، والسكرتير التنفيذي لمنظمة البحيرات العظمى جواو ماهولو، والسفراء وممثلي المنظمات الدولية الإقليمية المعتمدين بالخرطوم.

ودعت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي خلال كلمتها في الجلسة الختامية إلى اتخاذ جميع التدابير والآليات اللازمة لإنجاح المبادرة التي أطلقتها المنظمة من أجل مناهضة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية وتكثيف الجهود من خلال التعاون المشترك بين الدول الأعضاء ، وتمتين الشراكة بين منظمة البحيرات وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكدت التزام السودان بالعمل الجاد لتأمين وترشيد استغلال موارده الطبيعية، وتوفير أسباب الأمن والاستقرار في ليبيا والدول المجاورة لها وصولاً إلى منطقة الساحل الأفريقي بصورة عامة.