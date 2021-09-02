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في ذكرى وفاتها.. مشوار رجاء بلمليح بين النجاح والمرض

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

أحبت الغناء منذ الصغر، وبحثا عن فرصة تصل من خلالها للجمهور، طرقت أبواب برامج المسابقات، وهي المطربة المغربية رجاء بلمليح، التي تحل ذكرى وفاتها اليوم.



في الثمانينيات بدأت تشق طريقها بشكل مميز، حيث شجعها الملحن المغربي حميد العلوي على المشاركة في مسابقة "أضواء المدينة"، ولأنها تمتلك موهبة شديدة الخصوصية نجحت بتفوق واحتلت المركز الأول، لمعت "رجاء" على الساحة الفنية في المغرب، وتهافت كبار الملحنين هناك للتعاون معها مثل عبدالقادر الراشدي، وعبدلله عصامي، وحسن القدميري، والمفضل العذراوي.



في عام 1987 طرحت أول ألبوم في مسيرتها الفنية، والذي حمل اسم "يا جار وادينا"، وبالرغم من نجاحها، وتوهجها في المغرب كانت تحلم بالسفر للعاصمة المصرية القاهرة، بحثا عن آفاق جديدة للنجاح.


وفي مطلع التسعينيات جاءت رجاء بلمليح إلى مصر، وتعاونت مع عمالقة التلحين والتوزيع مثل حميد الشاعري، وصلاح الشرنوبي، وحلمي بكر، ومن أبرز ألبوماتها الغنائية التي سجلتها في مصر "صبري عليك طال"، و"اعتراف"، و"يا غايب".


أثناء إقامتها في مصر تعرفت على المنتج المصري محمد شرف الدين وتزوجته، وأثمر هذا الزواج عن طفل سمته "عمر"، ولم تستمر السعادة طويلا، إذ أصيبت بمرض سرطان الثدي، وبروح قوية تحملت الصدمة، وتعايشت مع ظروف المرض الصعبة، وبعد معركة شرسة مع المرض استمرت 4 سنوات، نجحت في هزيمة السرطان.


وقررت أن تقف على قدميها من جديد، وفجأة توقف قطار الحياة بعدما هاجمها المرض مرة أخرى بشراسة، ورحلت عن عالمنا المطربة رجاء بلمليح، في 2 سبتمبر 2007 عن عمر ناهز 45 عامًا.

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