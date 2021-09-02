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إيران تتسلم 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
د ب أ
تسلمت حكومة إيران، اليوم الخميس، شحنة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، قادمة من هولندا، حسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وكالة مهر شبه الرسمية.

وقالت "بلومبرج"، إن "هذه الشحنة هي الدفعة الثالثة ضمن مبادرة كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية".

يشار إلى أن إيران تواجه أسوأ تفش للفيروس الفتاك في الشرق الأوسط وتعاني من الموجة الأكثر فتكاً حيث بلغ  متوسط الوفيات 610 يومياً في الأسبوع الماضي بسبب السلالة دلتا سريعة العدوى.

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