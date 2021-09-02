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كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التنازل عن خدمات ثنائي الفريق بالموسم الجديد.

وأكد المدير الفني على إدارة ناديه ضرورة رحيل محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق، خاصةً بعد خروجه من حساباته الفنية بالإضافة إلى كثرة تعرضه للإصابات.

كما طالب المدير الفني التخلي عن خدمات محمد أشرف روقا رغم اقتراب تجديد التعاقد معه، إلا أنه استقر على خروجه لمدة موسم بسبيل الإعارة لاستعادة مستواه.

من ناحية أخرى كان الزمالك أعلن عن انتقال حميد أحداد مهاجم الفريق إلى الرجاء البيضاوي المغربي مقابل 100 ألف دولار بناءً على طلب المدير الفني، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته.

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