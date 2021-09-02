بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.



تحذيرات عاجلة للمواطنين



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.



طقس غدًا الجمعة



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، وطقس شديد الحرارة رطب علي جنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية غدًا الجمعة

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فرص سقوط أمطار خفيفة (40%) تقريبا علي مناطق من جنوب سيناء وأقصي جنوب البلاد علي فترات متقطعة.



حالة البحار

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة غدا الجمعة

وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

