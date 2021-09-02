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مصادر تكشف تطورات مقتل ثلاثيني بالعياط.. الآثار لغز الجريمة

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أفادت مصادر أمنية مسئولة أن فريق البحث الجنائي المكلف بكشف ملابسات قتل رجل ثلاثيني العمر بطلق ناري بمركز العياط جنوب الجيزة، توصلت التحريات بشأنه إلى أن خلافا وقع بين الجاني والضحية حول تنقيب الآثار، قُتل على إثرها المجني عليه، فيما فر الجاني هاربا قِبل ملاحقته من قبل الشرطة.

وأضافت المصادر إلى "الفجر" أن قوات الأمن نجحت في تحديد هوية مرتكب الجريمة، وجاري إيفاد مأمورية لضبطه بمكان هروبه.

وأشار المصدر إلى أن القتيل فارق الحياة داخل أحد المستشفيات بعد فشل محاولات إنقاذه من قِبل أطباء قسم الاستقبال متأثرا بإصابته وفقدانه كمية كبيرة من الدم.

وتلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتولا بطلق ناري ملقاة بالطريق بدائرة مركز العياط.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد إدريسي رئيس مباحث المركز ومعاونيه الرائد مصطفى عثمان والرائد عادل طلبة معاوني مباحث المركز، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الجريمة، وبالفحص والمعاينة تبين قتل "محمد.ح" ثلاثيني العمر بطلق خرطوش.

ووجه العقيد هشام بهجت مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، بفحص مسرح الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة لتحديد هوية الجاني وضبطه.

وشكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه نائبه اللواء عاصم أبو الخير لتحديد هوية القتيل وفحص علاقاته والتأكد من وجود خلافات ترقى لارتكاب الجريمة.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

مقتل ثلاثيني ااثار

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