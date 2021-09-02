تنظيم الإخوان يعترف بفشله في تونس (فيديو)

أعلنت حركة النهضة، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان بتونس، في اعتراف واضح وصريح بفشلها.





قالت حركة النهضة، الذارع السياسية للتنظيم، في بيانها لها، إنها فشلت في إدارة شؤون الحكم، وساهمت في تأجيج غضب الشارع التونسي، في أول اعتراف رسمي بفشل السياسات التي كان يتبعها التنظيم منذ عام 2011، والتي أدت إلى أزمات اقتصادية واجتماعية، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





زعمت الحركة أنها تتفهم غضب الشارع، وأنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبة بفرصة أخرى لمراجعة أدائها وتصحيحه.





وأوضح المرقبون إن الاعتراف محاولة أخيرة من التنظيم لامتصاص غضب الشارع التونسي.