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الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس نهاية الأسبوع

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وتستعرض بوابة "الفجر" تفاصيل حالة الطقس على مدار أيام الأسبوع المقبل بداية من غدًا الجمعة بحسب ما كشفتها هيئة الأرصاد الجوية في التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد (40%) تقريبًا.
الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس نهاية الأسبوع
الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس نهاية الأسبوع

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طقس اليوم درجات الحرارة حالة الطقس اخبار مصر

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