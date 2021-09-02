الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





وتستعرض بوابة "الفجر" تفاصيل حالة الطقس على مدار أيام الأسبوع المقبل بداية من غدًا الجمعة بحسب ما كشفتها هيئة الأرصاد الجوية في التالي:



حالة الطقس نهارًا:









- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.





حالة الطقس ليلًا:





الظواهر الجوية:





- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد (40%) تقريبًا.