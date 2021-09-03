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عقدتها وزارة البيئة.. معلومات عن حلقة نقاشية حول دباغة الجلود

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:22 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عقدت وزارة البيئة حلقة نقاشية تفاعلية لمسؤولى المنشآت العاملة بمجال دباغة الجلود بمدينة الروبيكي، بحضور ممثلى الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة وفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى وهيئة التنمية الصناعية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز مزايا ورشة العاملة بمجال دباغة للحفاظ علي النظام البيئي:

١-استخدام تكنولوجيا الإنتاج الانظف الصديقة للبيئة.

٢-دور الاستدامة البيئية في دعم الاستدامة الإقتصادية للمنشآت العاملة بالجلود لترشيد استهلاك الموارد بالحد من الفاقد منها

٣-التوعية بأهمية خفض كميات المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية

٤-إعادة تدوير المخلفات الصناعية السائلة لإعادة استخدامها بدورة حياة منتج الجلود

٥-تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

٦-وتوضيح دور مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة في مساعدة المنشآت تحسين ادائها البيئي.

٧-التعريف بأهمية توافر سجل حالة بيئية للمنشأة باعتباره أحد أهم الاشتراطات الواردة بقانون البيئة.

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة بوابة الفجر الفجر الإدارة المركزية

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