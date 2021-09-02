حبس متهم حاول إدخال "حشيش وهيروين" لمسجون بالقناطر





تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ من خدمات سجن القناطر رجال 2، بضبط شخص حاول إدخال مواد مخدرة لسجين يقضى فترة عقوبته داخل السجن.

أمرت نيابة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، حبس شخص حاول إدخال مواد مخدرة "حشيش وهيروين"، أثناء زيارة سجين يقضي فترة عقوبته داخل سجن القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها، وطلب تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتحريات حول السجين.انتقل رجال البحث الجنائى لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء زيارة "عبد الله.ا.أ"، 56 عاما، ضبط بحوزته 2 لفافة ورقية بيضاء اللون بداخل إحداهما 7 قطع من جوهر الحشيش المخدر، والأخرى بها 8 أنابيب من مسحوق الهيروين، للسجين "ي.خ.ع"، المودع بالسجن لقضاء فترة عقوبته بالسجن 7 سنوات للشروع فى سرقة.وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للسجين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أصدرت قرارها السابق.