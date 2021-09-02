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حبس  تاجر لاتهامه بقتل زوجته بعد الاعتداء عليها في أكتوبر بالجيزة

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الخميس، بحبس تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بعد الاعتداء عليها بالضرب.

كشفت تحقيقات النيابة، بأكتوبر، عن تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بعد الاعتداء عليها بالضرب بأكتوبر، أن المتهم يعمل تاجر واعتدى على زوجته نتيجة خلافات بينهما.

وافادت التحقيقات، أن المتهم نشب بينه وبين زوجته مشادة كلامية نتيجة لمصروفات المنزل، فاعتدى عليها بالضرب كثيرًا، فيما أصيب الضحية بعدة كدمات حتى فقدت الوعى ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وباشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق في ف مقتل ربة منزل على يد زوجها بأكتوبر، وتبين أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى سقطت قتيلة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة تعرضها لاعتداء بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة الضحية بعدة كدمات، ووجه أفراد أسرتها اتهاما لزوجها "تاجر" بالاعتداء عليها بالضرب، بسبب خلافات أسرية بينهما، مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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