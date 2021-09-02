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مبابي يثير القلق في معسكر منتخب فرنسا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:02 م
مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أثار بعض القلق والمخاوف في معسكر منتخب فرنسا الذي يخوض 3 مباريات في الشهر الحالي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي شعر بآلام في عضلة الساق أثناء مشاركته في مباراة البوسنة مساء أمس الأربعاء في الجولة الرابعة من التصفيات والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الآلام العضلية لم تمنع كيليان من خوض 90 دقيقة، حيث تم استبداله في الوقت بدل الضائع بإشراك اللاعب الشاب موسى ديابي بدلًا منه.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن مبابي سيجري فحوصات واختبارات طبية صباح الخميس من أجل تحديد قوة الإصابة ومدى جاهزيته لمباراتي فنلندا وأوكرانيا في الأسبوع المقبل.

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