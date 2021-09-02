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"السلع التموينية" تشتري 63 ألف طن زيت خام لتعزيز مخزون البلاد

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
أحمد فشير


تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخليه ممثله في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 63 ألف طن زيت خام صب منها 34 ألف طن زيت خام إنتاج محلي بالجنيه ، 29 الف طن زيت خام مستورد.

ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٢.

ومن جانبه، تتابع وزارة التموين يومياً نسب صرف السلع التموينية ويشدد على شركتي الجمله توفير 28 سلعه بالمخازن لصرفها لمنافذ التوزيع واكد ان الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وجه مديريات التموين بمتابعة عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين والتاكد من جودتها ايضاً.

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