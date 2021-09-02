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"إحلال المركبات": تباطؤ تسليم السيارات الفترة المقبلة لهذا السبب (فيديو)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة "إحلال المركبات" بوزارة المالية، إن السبيل الوحيد للتقدم للمبادرة يكون عبر الموقع الإلكتروني.

وأشار "عبدالرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حوار الخميس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن عدد الطلبات الصحيحة المكتملة التي وصلت لهم عبر الموقع الإلكتروني بلغت 31 ألف طلب، حيث كافة هذه الطلبات منطبق عليها الشروط.

وأوضح المتحدث باسم مبادرة "إحلال المركبات" بوزارة المالية، أن إجمالي ما تم تسليمه من سيارات وصل إلى 4867 مركبة ما بين سيارة ملاكي وتاكسي وميكروباص.

ولفت إلى أنه قد يحدث تباطؤ في تسليم السيارات الفترة المقبلة بسبب وجود أزمة عالمية في صناعة بعض مكونات السيارات، ومن ثم ستتأثر الطاقة الإنتاجية للسيارات بنسبة 40%.

الكلمات المفتاحية

تسليم السيارات تباطؤ إحلال المركبات

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