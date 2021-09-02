موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي









تفصلنا أيام على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في إطار نهائي كأس السوبر الإفريقي.





موعد مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي





ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.





ويدخل الأهلي المباراة، بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، بينما يلعب الرجاء اللقاء، بصفته حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.



