هل طلبت ملكة بريطانيا قميص كريستيانو رونالدو؟

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إليزابيث ملكة بريطانيا طلبت قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأشارت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية إلى أن كريستيانو رونالدو كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد في الصيف المنصرم قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين كمكافآت ليعود الدون البرتغالي إلى المان يونايتد بعد رحيله منذ 12 عاماً.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع Sport Innovation Society البريطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إليزابيث ملكة بريطانيا طلبت الحصول على أول قميص مُوقع من كريستيانو رونالدو.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الموقع البريطاني قام بحذف التغريدة ثم اعتذر بتغريدة أخرى، قال فيها:" لم نتمكن من تأكيد صحة طلب الملكة بشأن كريستيانو رونالدو، لذلك قررنا حذف التغريدة، نعتذر".



