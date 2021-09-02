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تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية وعمليات التسريح عند أدنى مستوى في 24 عاما

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بينما انخفضت عمليات التسريح لأدنى مستوياتها في أكثر من 24 عاما في أغسطس، مما يشير إلى أن سوق العمل تتقدم بوتيرة سريعة حتى في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى في الولايات المتحدة انخفض 14 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 340 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 28 أغسطس.

وذلك أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما أُغلقت الأنشطة غير الأساسية لإبطاء الموجة الأولى من فيروس كورونا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 345 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وانخفضت الطلبات عن ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل لكنها تظل فوق نطاق بين 200-250 ألف طلب الذي يعتبر متوافقا مع سوق عمل قوية.

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