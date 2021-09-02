مدير أعمال رضا البحراوي يكشف عن موعد جلسة الصلح بين حسن شاكوش ورضا البحراوي بالنقابة (خاص)

كشف مدير أعمال رضا البحراوي لـ "لفجر الفني" ، عن تفاصيل الصلح التي تمت بين حسن شاكوش وبينه قائلا: "تم الصلح وسوف يعقد جلسة بالنقابة بينهم أول الأسبوع المقبل".





وكان قد أعلن مطربا المهرجانات حسن شاكوش، ورضا البحراوي، الصلح بينهما، عقب مشادات وخلاف نشب بينهما عقب حفل لهما في الساحل الشمالي، قبل أيام، مؤكدين علي انتهاء الخلاف بينهما، موجهين اعتذار للجمهور.





وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر، قد أصدرت قرارًا بوقف رضا البحراوي وحسن شاكوش نظرًا لما حدث بينهم في حفلتهما بالساحل الشمالي والسباب على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بهم.