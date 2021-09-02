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ضبط 32 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر داخل شركة بالجيزة قبل ترويجها

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
داهم رجال مباحث التموين في محافظة الجيزة، اليوم الخميس، شركة للمواد الكيماوية تعمل بدون ترخيص في نطاق المحافظة.

وتمكنت القوات من ضبط 32 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات، 6108 عبوان معطر جو مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وتبين أن المدير المسؤول عن الشركة كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

منظفات مباحث التموين شرطة التموين اخبار مصر اخبار الجيزة

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