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إعلان حالة الطوارئ بولاية نيويورك الأمريكية بسبب إعصار إيدا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول اليوم حالة الطوارئ في الولاية بسبب إعصار إيدا ‏والفيضانات.‏
وأوضحت هوشول في بيان صحفي أن الإعصار من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، وتسبب في حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعه إلى الشمال.‏
وأشارت إلى أن الولاية ملتزمة بضمان إتاحة الوصول الفوري لجميع الموارد اللازمة للتعافي من الفيضانات المدمرة وإتاحتها لمن تضرروا بشدة، مبينةً أنها وجّهت جميع الوكالات المشاركة في جهود الاستجابة للطوارئ للعمل مع الشركاء الفيدراليين والمحليين لاتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة لمساعدة هذه المجتمعات على التعافي.
يذكر أن مقاطعة ويستشستر شمال نيويورك شهدت أمطاراً غزيرة وغمرت المياه العديد من أقبية ‏المنازل خلال دقائق.‏

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اعصار ايدا

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